Kirchheim unter Teck

Brand in Lackierkabine: Vier Verletzte

19.02.2019, 12:41 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Lackierkabine in einem Unternehmen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sind am Dienstag vier Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Spezialisten vor Ort führten Messungen durch, konnten jedoch nach Angaben der Polizei keine freigesetzten Giftstoffe feststellen. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei nicht mitteilen. Zum Zeitpunkt des Brandes waren 40 Mitarbeiter im Betrieb.