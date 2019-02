Fehl-Ritzhausen

Junge nach Unfall auf Betriebsgelände gestorben

19.02.2019, 12:47 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit einem Traktorreifen ist ein elfjähriger Junge im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Junge am Sonntagnachmittag alleine auf dem Betriebshof einer Firma in Fehl-Ritzhausen im Westerwaldkreis gespielt, während seine Mutter im Gebäude war. Dabei versuchte der Elfjährige nach bisherigen Erkenntnissen, auf einen an der Werkhalle angelehnten, rund 200 Kilo schweren Traktorreifen zu klettern. Dabei fiel der Reifen um und begrub den Jungen unter sich. Die Mutter und Zeugen hörten ein dumpfes Geräusch. Es gelang ihnen, den Jungen unter dem Reifen hervorzuziehen. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb der Junge am Montagabend. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.