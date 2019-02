Flensburg

Christian Sprenger wird Co-Trainer von Filip Jicha in Kiel

19.02.2019, 12:49 Uhr | dpa

Ex-Profi Christian Sprenger wird Assistenzcoach des neuen Cheftrainers Filip Jicha, der am 1. Juli das Amt beim deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel von Alfred Gislason übernimmt. "Das Duo Jicha/Sprenger an der Seitenlinie ist eine ideale Kombination für unsere Zukunft", wurde Viktor Szilagyi, der Sportliche Leiter der "Zebras", am Dienstag auf der Vereinshomepage zitiert.

Sprenger gewann mit dem THW bis zum Ende seiner Karriere im Jahr 2017 unter anderem zweimal die Champions League, fünfmal die deutsche Meisterschaft und viermal den DHB-Pokal. Für die deutsche Nationalmannschaft erzielte der heute 35-Jährige in 86 Spielen 185 Tore. Beim Rekordmeister ist Sprenger, der schon in der Spielzeit 2017/18 als Co-Trainer von Gislason gearbeitet hatte, aktuell Jugendkoordinator sowie Trainer der U23 und der A-Jugend.