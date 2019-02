Bad Ems

Gastgewerbe verdient mehr: Cafés und Eissalons profitieren

19.02.2019, 13:00 Uhr | dpa

Münzen, ein Geldschein und eine Rechnung liegen neben einer leeren Kaffeetasse auf einem Tisch in einem Restaurant. Foto: Tobias Hase/Archiv (Quelle: dpa)

Das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr ein Umsatzplus verzeichnet. Preisbereinigt stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahr nach vorläufigen Zahlen insgesamt um ein Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Auch bundesweit gingen die Umsätze nach oben.

Besonders deutlich wuchsen in Rheinland-Pfalz mit preisbereinigt 1,9 Prozent die Erlöse in der sogenannten speisengeprägten Gastronomie, zu der etwa Restaurants, Cafés, Eissalons oder Imbissbuden zählen. Auch die Caterer legten um 1,9 Prozent zu. Bei Beherbergungsbetrieben fiel das Plus mit ein Prozent höher aus als noch 2017. Die Zahl der im Gastgewerbe beschäftigten Menschen ging um 0,6 Prozent zurück.