Bremen

Bremer Wirtschaft fordert vor Wahl bessere Schulen

19.02.2019, 13:10 Uhr | dpa

Bei öffentlicher Sicherheit, Schulen und beim Straßensystem muss das Land Bremen besser werden - das fordert die örtliche Wirtschaft wenige Wochen vor der Landtagswahl. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bremen stellte am Dienstag die Ergebnisse einer Umfrage zur Attraktivität der Wirtschaftsstandorte Bremen und Bremerhaven vor. Am 26. Mai wird im Stadtstaat die Bürgerschaft neu gewählt. Zwischen der regierenden SPD und der CDU ist das Rennen um Platz eins völlig offen.

Bremen müsse der Bildung von der Kita bis zur Berufsschule hohe Priorität geben, sagte die IHK-Vorsitzende Janina Marahrens-Hashagen. "Das ist wichtig auch als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel."

Die Mehrheit der befragten Firmen zeigte sich zwar mit dem Standort zufrieden. 64 Prozent würden ihn auch weiterempfehlen. "Aber über ein Drittel würde dies eben nicht tun", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger. Dabei hatten Unternehmen in Bremerhaven weniger an ihrem Standort auszusetzen als in der Stadt Bremen.

Großen Handlungsbedarf sehen die Unternehmen beim Standortfaktor Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit. Dazu zählt der Einzelhandel etwa die Verfolgung von Ladendiebstählen. Dem Schulsystem im Land gaben die Befragten insgesamt nur die Note 3,9. Vor allem in der Stadt Bremen gab es Kritik am schlechten Straßensystem, an gehäuften und unkoordinierten Baustellen. Die öffentliche Verwaltung sei nicht leistungsfähig genug, es gebe lange Genehmigungsverfahren. An der Umfrage hatten sich fast 800 Unternehmen beteiligt.