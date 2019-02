Erfurt

Lehrerverband-Umfrage zu Schulgesetzentwurf mit viel Kritik

19.02.2019, 13:54 Uhr | dpa

Thüringens Lehrer sehen in dem von Rot-Rot-Grün geplanten neuen Schulgesetz laut einer umstrittenen Umfrage kaum Verbesserungen. "Insgesamt hält die Mehrheit der Befragten den Schulgesetzentwurf für ungeeignet, um die drängendsten Probleme zu lösen", heißt es im Ergebnis der Umfrage, die der Thüringer Lehrerverband (tlv) am Dienstag in Erfurt veröffentlichte. Demnach eigne sich das Gesetz nach Meinung von 68 Prozent der Befragten nicht als Grundlage, um beispielsweise die Inklusion umzusetzen oder den Unterrichtsausfall zu reduzieren.

Die Online-Umfrage des Lehrerverbandes haben nach dessen Angaben Anfang Februar rund 800 Teilnehmer fast komplett ausgefüllt. Allerdings seien mehrere Fälle bekannt geworden, in denen einzelne Teilnehmer mehrfach abgestimmt hätten. Außerdem schließt der Verband nicht aus, dass auch Nicht-Lehrer teilgenommen haben könnten. "Wir gehen von einer Abweichung von maximal drei bis vier Prozent aus", sagte der Landesvorsitzende Rolf Busch. Das Thüringer Bildungsministerium sieht die Umfrage dagegen als nicht repräsentativ an.