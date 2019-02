Leopoldshöhe

Maskierte Bankräuber fesseln Angestellte: entkommen

19.02.2019, 14:10 Uhr | dpa

Maskierte Räuber haben in einer Bankfiliale in Leopoldshöhe-Asemissen im Kreis Lippe Bankangestellte mit einer Schusswaffe bedroht und gefesselt. Sie entkamen mit Beute in zunächst unbekannter Höhe, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter waren laut Zeugenaussagen am Dienstagmorgen bereits in dem Gebäude, als die ersten Angestellten eintrafen. Die Räuber brachen Wertfächer auf und flüchteten. Die Polizei wurde von einem Bankmitarbeiter alarmiert, der sich zur Tatzeit nicht in der Filiale aufhalten hatte. Er wurde aus dem Gebäude heraus angerufen. Einsatzkräfte umstellten die Bank.

Zunächst war für die Polizei unklar, ob sich noch Täter in der Bank befänden, hieß es im Bericht. Die drei gefesselten Angestellten konnten sich kurze Zeit später selbst befreien und aus dem Bankgebäude herauskommen. Sie wurden von Seelsorgern betreut. Die Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Mehrere Medien berichteten online über den Raubüberfall.