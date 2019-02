Schwerin

Angriffe auf Wachleute und Sanitäter in Schwerin

19.02.2019, 14:12 Uhr | dpa

Wachleute und Sanitäter sind in Schwerin am Montag bei zwei Vorfällen angegriffen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Zunächst sei ein 32 Jahre alter Mann am Vormittag in einer Straßenbahn mit Krampfanfällen zusammengebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nachdem ihn Sanitäter in einen Rettungswagen geschoben hatten, sei er aggressiv geworden und habe geschlagen, getreten und schließlich wild mit einer Schere herumgefuchtelt. Mit dieser sei er schließlich in der Wand des Rettungswagens steckengeblieben, so dass er überwältigt und fixiert werden konnte. Dabei habe er die Retter auch bespuckt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungen wegen Angriffs auf Rettungskräfte, Widerstands, Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Retter blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Am Abend wurde dann bei einer Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz ein Wachmann leicht verletzt. Vier Bewohner der Unterkunft zwischen 24 und 32 Jahren seien betrunken von außen über den Zaun geklettert und deshalb an der Wache festgehalten worden, hieß es. Ein 62-jähriger Wachmann wurde dabei laut Polizei ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Zwei der Männer sollen dann Küchenmesser gezogen und in Richtung der zwei Wachleute gedroht haben. Einer der Männer habe sich schließlich mit dem Messer eine zehn Zentimeter lange und drei Zentimeter tiefe Wunde am Unterarm zugefügt. Er sei in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Gegen die Männer werde wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung ermittelt.