Erfurt

Teil der Germania-Flüge von Erfurt nach Mallorca ersetzt

19.02.2019, 14:14 Uhr | dpa

Passagiere, die vom Flughafen Erfurt-Weimar aus nach Mallorca fliegen wollen, können künftig auf ein neues Angebot zurückgreifen. Vom 16. Juni an bietet die österreichische Fluggesellschaft Laudamotion zweimal wöchentlich - mittwochs und samstags - Flüge von Erfurt nach Mallorca an, wie ein Pressesprecher des Flughafens am Dienstag mitteilte.

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania sucht der Flughafen Erfurt-Weimar nach Alternativen. Die Pleite hatte ein große Lücke in den Flugplan gerissen - ursprünglich sollten dieses Jahr 70 Prozent der Abflüge in Erfurt von Germania bestritten werden. Germania hatte von Erfurt-Weimar aus nach Auskunft des Flughafensprechers dreimal die Woche Flüge nach Mallorca angeboten. Laudamotion ist im Besitz der irischen Fluggesellschaft Ryanair.