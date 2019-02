Berlin

Nach Raubmord: Flüchtiger Täter in Den Haag gefasst

19.02.2019, 15:41 Uhr | dpa

Einen in Deutschland verurteilten flüchtigen Mörder hat die niederländische Polizei in Den Haag festgenommen. Der 38-jährige Mann sei am Dienstag überwältigt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann war für einen Raubmord in einem Casino in Berlin 2015 zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Doch seit November 2018 war der aus Bulgarien stammende Mann flüchtig. Er wohnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei seiner Schwester in Den Haag und arbeitete in einer Diskothek. Er soll in Kürze nach Deutschland ausgeliefert werden.