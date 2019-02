Hamburg

Gut ein Jahr nach Messerangriff Tatverdächtiger gefasst

19.02.2019, 15:44 Uhr | dpa

Mehr als ein Jahr nach einem beinahe tödlichen Messerangriff am Hamburger Dammtorbahnhof ist der mutmaßliche Täter verhaftet worden. Gegen den 23-Jährigen mit deutscher und serbisch-montenegrinischer Staatsangehörigkeit habe bereits ein Haftbefehl vorgelegen, als er am 16. Januar am Flughafen Hannover nach Deutschland einreisen wollte, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Der Verdächtige soll am Morgen des Heiligenabends 2017 mit einem 25-Jährigen in Streit geraten sein. Als die Auseinandersetzung eigentlich schon beendet war und sich beide Männer getrennt hatten, soll er plötzlich mit einem Messer auf den Älteren zugelaufen sein und ihn am Hals lebensgefährlich verletzt haben. Nach seiner Verhaftung sei der 23-Jährige ins Hamburger Untersuchungsgefängnis gebracht worden, hieß es.