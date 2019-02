Suhl

Mann verletzt Ehefrau mit Messerstichen schwer

19.02.2019, 15:44 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Suhl auf seine Ehefrau eingestochen und sie dabei schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, sitzt der 33-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft. Die 30 Jahre alte Frau kam nach der Attacke schwer verletzt ins Krankenhaus, es bestand aber keine Lebensgefahr. Noch am Sonntagabend, wenige Stunden nach dem Vorfall, wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Nähere Angaben zum Hintergrund der Tat und dazu, wie es zur Festnahme des Verdächtigen kam, teilte die Polizei zunächst nicht mit.