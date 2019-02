Bad Ems

Reallöhne 2018 um 1,1 Prozent gestiegen

19.02.2019, 15:48 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzischen Arbeitnehmer haben im vergangenen Jahr im Schnitt ein reales Lohnplus von 1,1 Prozent verzeichnet. Nach den vorläufigen Zahlen, die das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems veröffentlichte, waren die um die Preissteigerungen bereinigten Löhne zwar höher als im Vorjahr, lagen aber unter dem Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2017 (plus 1,3 Prozent). Den nominalen Lohnsteigerungen von 3,1 Prozent standen zudem um 1,9 Prozent höhere Verbraucherpreise gegenüber. Bundesweit liegt die Steigerung der Reallöhne im vergangenen Jahr mit 1 Prozent etwa auf dem Niveau von Rheinland-Pfalz.