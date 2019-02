Schkeuditz

Acht Papageien bei Brand in Schkeuditz verendet

19.02.2019, 15:50 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in Schkeuditz sind am Dienstagmorgen acht Papageien verendet. Zunächst waren mehrere Mülltonen an einem Haus in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen auf einen Geräteschuppen über, in dem die Tiere untergebracht waren. Anwohner waren am frühen Morgen durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden, bevor das Feuer ausbrach. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus.