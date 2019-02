Dresden

Nach Germania-Pleite übernimmt Laudamotion

19.02.2019, 16:40 Uhr | dpa

Die österreichische Fluggesellschaft Laudamotion fliegt künftig von Dresden nach Palma de Mallorca und übernimmt damit eine Strecke der insolventen Gesellschaft Germania. Vom 13. Juni bis Ende Oktober werde die Ferieninsel täglich von Dresden aus angeflogen, sagte ein Flughafensprecher am Dienstag. Auch vom Flughafen Erfurt-Weimar bietet Laudamotion ab Juni zweimal wöchentlich Flüge nach Mallorca an. Die Airline ist im Besitz der irischen Fluggesellschaft Ryanair.

"Die Ankündigung, dass Laudamotion im Auftrag von Ryanair täglich Dresden und Palma de Mallorca verbindet, ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Mitteldeutschen Flughafen AG, Götz Ahmelmann. Nach der Germania-Insolvenz hatte der Flughafen Dresden International nach Alternativen gesucht. Knapp 20 Prozent der Abflüge in diesem Jahr sollten von Germania bestritten werden.

Laudamotion ist die dritte Airline, die die Lücke schließt. Erst am Montag hatte der Flughafen bekanntgegeben, dass Corendon Airlines die Verbindung nach Hurghada übernimmt. Vom 4. Mai an bis Ende Oktober starten zwei Flieger pro Woche von Dresden nach Ägypten. Zudem fliegt die Airline auch das türkische Antalya an. Auch Sundair übernimmt von Sommer an vier frühere Flugziele von Germania. Mehrmals wöchentlich sollen dann Kreta, Rhodos, Kos und Antalya angesteuert werden. "Wir konnten innerhalb weniger Wochen die Streckenverluste durch die Insolvenz der Germania kompensieren", betonte Ahmelmann.