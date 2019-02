Hamburg

Hamburger SV holt Mutzel als Sportdirektor aus Hoffenheim

19.02.2019, 18:21 Uhr | dpa

Michael Mutzel tritt am 01.April den Dienst als neuer Sportdirektor des Hamburger Sport Vereins an. Foto: David Ebener/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Zweitligist Hamburger SV bekommt einen neuen Sportdirektor. Am 1. April tritt Michael Mutzel seinen Dienst im Volkspark an. Der 39 Jahre alte Ex-Profi, der bei Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC unter Vertrag stand, leitete zuletzt das Scouting des Bundesligisten TSG Hoffenheim. Er erhält einen Kontrakt bis 2021. Gemeinsam mit HSV-Sportvorstand Ralf Becker soll Mutzel künftig die Bereiche Bundesliga, Nachwuchs und Scouting beim Tabellenführer verantworten. Das teilte der HSV am Dienstag auf seiner Homepage mit.

"Wir stehen in den kommenden Monaten und Jahren vor großen Herausforderungen und wollen maximale Kompetenz im sportlichen Bereich, um die Aufgaben anzugehen", beschrieb Becker die neue Position unterhalb des Vorstandes. Mutzel könne seine "vielseitigen Erfahrungen im Sinne des HSV einbringen". Der neue Sportdirektor freut sich auf seine Aufgabe: "Ich betrachte mein baldiges Arbeitsfeld beim HSV als spannende und große Herausforderung. Ich habe große Lust, mit anzupacken."