Kiel

Prozess gegen 59-Jährigen nach Messerangriff

20.02.2019, 02:00 Uhr | dpa

Mit den Worten "Du hast mein Leben ruiniert. Jetzt bist Du tot" soll ein 59-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Neumünster mit einem Messer auf seine ehemalige Lebensgefährtin losgegangen sein. Von heute an muss sich der Mann wegen versuchten Mordes vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Frau wurde von zwei Stichen in Hals und Oberkörper verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Schlimmeres verhinderte offenbar das beherzte Eingreifen eines Passanten, der ihr am 25. April 2018 zu Hilfe eilte.

Der Angeklagte flüchtete zunächst. Er soll kurz nach der Tat unter Mithilfe weiterer Passanten festgenommen worden sein. Der 59-Jährige saß vorübergehend in Untersuchungshaft. Er kam dann aber gegen Auflagen wieder frei.

Das Schwurgericht hat drei Verhandlungstage festgesetzt. Das Urteil könnte demnach bereits am Mittwoch in einer Woche verkündet werden. Der Anklage zufolge hatte das Amtsgericht Neumünster zwei Wochen vor der Tat zum Schutz der Frau vor Gewalt und Nachstellungen des Angeklagten eine einstweilige Anordnung verhängt. Zur Tatzeit soll der Mann angetrunken gewesen sein.