Halle (Saale)

Erster Warnstreik in Sachsen-Anhalt: Unterricht fällt aus

20.02.2019, 02:07 Uhr | dpa

Im laufenden Tarifstreit für den öffentlichen Dienst der Länder kommt es erstmals auch in Sachsen-Anhalt zu Warnstreiks. Heute rufen die Gewerkschaften Verdi und GEW die Beschäftigten im Süden des Landes auf, ganztägig die Arbeit niederzulegen. Erwartet werden rund 1000 Teilnehmer aus Halle, dem Saalekreis, dem Burgenlandkreis und dem Kreis-Mansfeld Südharz. Aufgerufen sind alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes, vor allem Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Hochschulbeschäftigte. Die GEW geht davon aus, dass an vielen Schulen Unterricht ausfällt. Eine Kundgebung soll es um 11.00 Uhr auf dem Marktplatz in Halle geben.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Länder lehnen das als überzogen ab. Am Donnerstag haben die Gewerkschaften für Dessau und die Kreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg zu Warnstreiks aufgerufen. Die dritte Verhandlungsrunde in dem Tarifstreit ist für 28. Februar und 1. März in Potsdam geplant.