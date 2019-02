Berlin

Nach Berlin-Schelte sieht sich Palmer in der Hauptstadt um

20.02.2019, 02:15 Uhr | dpa

"Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands." Mit diesem Satz hatte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer vor einiger Zeit Berlin mit Häme überzogen. Nun lässt sich der Grünen-Politiker aus der schwäbischen Stadt in Baden-Württemberg auf einen Trip durch die Stadt ein. Die oppositionelle CDU-Fraktion hatte Palmer eingeladen und will ihn heute an einige Orte führen - "wo es gut läuft in Berlin und wo es besser laufen könnte". Eine der Stationen wird der Görlitzer Park sein, der für seine Drogenprobleme bekannt ist.