Bremen

Bremen nimmt Abschied von Bürgerschaftspräsident Weber

20.02.2019, 02:35 Uhr | dpa

Mit einem Trauergottesdienst und einem Staatsakt nimmt das Bundesland Bremen heute Abschied vom langjährigen Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft Christian Weber. Der Sozialdemokrat starb am 12. Februar im Alter von 72 Jahren. Er war von 1999 bis zu seinem Tod Präsident der Bürgerschaft und damit der Dienstälteste im Kreis der Landtagspräsidenten in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete Weber als engagierten Bürger, Demokraten und herausragenden Parlamentarier, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit Herzblut die Interessen der Bremerinnen und Bremer vertreten habe. Die Trauerveranstaltung findet im St. Petri Dom in Bremen unmittelbar gegenüber der Bürgerschaft statt.