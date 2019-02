Mönchengladbach

Tödlicher Unfall: Fahrer kracht gegen Hauswand

20.02.2019, 06:54 Uhr | dpa

Ein 39-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch in Mönchengladbach mit seinem Wagen frontal gegen eine Hauswand geprallt und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann kam aus unbekannter Ursache im Stadtteil Lürrip mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte trafen ihn leblos an, Polizeibeamte und ein Notarzt versuchten den Mann zu reanimieren. Er starb jedoch kurz nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Der 39-Jährige, der allein im Wagen war, fuhr laut Polizei wohl deutlich zu schnell.