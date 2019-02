Bad Elster

80-Jähriger stirbt beim Baumfällen

20.02.2019, 07:19 Uhr | dpa

Ein 80 Jahre alter Mann ist beim Baumfällen in Bad Elster (Vogtlandkreis) ums Leben gekommen. Der Senior wollte am Dienstag eine Birke fällen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann versuchte, die Spitze des Baumes mit einer Kettensäge abzuschneiden. Nach ersten Erkenntnissen verhakte sich die Baumkrone dabei in einem anderen Baum. Die Birke stürzte auf den Mann. Der 80-Jährige starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.