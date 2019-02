Reinsdorf

Karambolage von mehreren Autos in Reinsdorf

20.02.2019, 07:21 Uhr | dpa

Bei einer Karambolage von mehreren Autos sind in Reinsdorf (Landkreis Zwickau) sieben Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Auto am Dienstag auf einen anderen Wagen auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das vorausfahrende Auto wurde auf einen stehenden Wagen geschoben. Das stehende Auto wiederum stieß auf einen weiteren Wagen und dieser erneut auf ein anderes Auto. Es entstand ein Schaden von rund 22 000 Euro.