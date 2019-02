Oldenburg

Lkw schleift Radfahrerin mit: Frau wird schwer verletzt

20.02.2019, 08:20 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw ist eine Fahrradfahrerin in Oldenburg am Mittwoch schwer verletzt worden. Der Fahrer des Lasters habe die junge Frau beim Rechtsabbiegen vermutlich übersehen und mehrere Meter mitgeschleift, so ein Sprecher der Polizei. Dabei wurde sie schwer an den Beinen verletzt. Lebensgefahr bestehe nicht. Sie wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.