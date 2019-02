München

Allianz stockt Start-up-Fonds auf eine Milliarde auf

20.02.2019, 09:10 Uhr | dpa

Die Allianz hat ihren digitalen Investmentfonds für die Beteiligung an hoffnungsvollen Start-ups auf eine Milliarde Euro mehr als verdoppelt. Nachdem das ursprüngliche Kapital von 430 Millionen Euro inzwischen in 15 Beteiligungen komplett investiert ist, stockt Europas größter Versicherer das Kapital des Allianz X-Fonds auf, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. "Die Mittel werden für zusätzliche Direktinvestitionen in digitale Unternehmen weltweit eingesetzt, die für die Allianz Gruppe strategisch relevant sind." Gemessen an der Fondsgröße werde Allianz X damit zu einem der größten europäischen Unternehmen für digitale Investitionen.

Allianz-Chef Oliver Bäte hat die Digitalisierung zu einem Schwerpunkt gemacht. Der Münchner Konzern investiert hohe Summen in die Eigenentwicklung neuer Software und künstlicher Intelligenz, geht darüber hinaus aber auch extern auf die Suche nach guten Geschäftsideen. Beteiligt hat sich Allianz X unter anderem an der Digitalbank N26 und dem Mikroversicherer Bima, der über Smartphone Krankenversicherungen und andere Policen in Entwicklungsländern an Kunden verkauft, die bislang gar nicht versichert sind.