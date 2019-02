Paderborn

Schallenberg verlängert in Paderborn und wird verliehen

20.02.2019, 10:20 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Kontrakt mit Nachwuchsspieler Ron Schallenberg um ein Jahr verlängert. Der 20 Jahre alte Mittelfeldmann unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2021. Er bleibt in der kommenden Spielzeit beim Regionalligisten SC Verl, an den er schon seit dieser Saison verliehen ist. Das teilte der SC Paderborn am Mittwoch mit. "Wir wollen seine weitere Entwicklung dadurch unterstützen, dass er seine Qualitäten in der Regionalliga weiter zeigen und Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau sammeln kann", sagte Paderborns Manager Markus Krösche.