Hannover

Landesbeschäftigte gehen für mehr Geld auf die Straße

20.02.2019, 11:47 Uhr | dpa

Hunderte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Niedersachsen haben am Mittwoch in Hannover für bessere Löhne demonstriert. In der Landeshauptstadt gingen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi fast 1000 Menschen auf die Straße. Die Polizei schätzte die Zahl auf rund 700 Demonstranten. Auf den Schildern waren unter anderem Sprüche wie "Gute Pflege geht alle etwas an" oder "Sechs Prozent oder Pflexit" zu sehen. Zu dem ganztätigen Warnstreik aufgerufen hatte Verdi die Landesbeschäftigten aus der Region Hannover sowie den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Schaumburg.

Konkret betroffen waren unter anderem die Straßenmeistereien sowie die Leibniz-Universität und die Medizinische Hochschule in Hannover. In letzterer gebe es einen Notdienst, hatte eine Verdi-Sprecherin zuvor gesagt. Gut die Hälfte der Operationssäle sei dort geschlossen, Notfälle müssten in andere Krankenhäuser gebracht werden. Die Klinik war am Mittwoch zunächst nicht zu erreichen.

Der Dachverband DBB Beamtenbund und Tarifunion rief in Oldenburg zum Warnstreik und zu einer Kundgebung auf. Nach Schätzungen der Gewerkschaft werden sich am Mittag zwischen 100 und 150 Teilnehmer an der Aktion beteiligen.