Dresden

Köditz warnt vor rechtsextremer Partei "Der III. Weg"

20.02.2019, 11:48 Uhr | dpa

Die rechtsextreme Partei "Der III. Weg" hat ihre Mitgliederzahl in Sachsen binnen zwei Jahren verdoppelt - wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Linke-Politikerin Kerstin Köditz warnte am Mittwoch vor den Umtrieben der Partei, die als Auffangbecken für Neonazis gilt. Im Schatten des AfD-Aufstiegs sei es zu starken Verschiebungen bei extrem rechten Parteien in Sachsen gekommen: "Die NPD ist im freien Fall und verliert immer mehr Mitglieder. Die Konkurrenz von "Der III. Weg" ist dabei, ihr den Rang abzulaufen."

Nach Angaben des Innenministeriums hat die Partei in Sachsen derzeit 125 Mitglieder. Bundesweit sollen es 500 sein. Neben dem Stammland Bayern dürfte Sachsen am bedeutsamsten sein, erklärte Köditz. Die Abgeordnete stellt im Landtag regelmäßig Kleine Anfragen zur rechtsextremen Szene. Demnach gab es 2018 sachsenweit mindestens 72 Aktionen von "Der III. Weg". "Offensichtlich entwickelt sich die Partei vom braunen Zwerg zum aktivistischen Vorturner für die rechte Szene", betonte Köditz. Schwerpunkte sind dabei Plauen (27), Zwickau (17) und Chemnitz (10). Köditz zufolge sind Kinder und Jugendliche eine wichtige Zielgruppe. An sie hätten sich neun der Aktionen gerichtet, darunter Kurse in Selbstverteidigung.

Stark rückläufig ist die Mitgliederzahl dagegen bei der NPD. Sie wird aktuell nur noch auf 300 geschätzt. Vor zehn Jahren waren es noch 800. Auch die Partei "Die Rechte" sei mit derzeit 15 Mitgliedern fast in der Versenkung verschwunden, erklärte Köditz.