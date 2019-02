Boock

Falscher Anwalt täuscht Unfall von Enkelin vor

20.02.2019, 11:48 Uhr | dpa

Ein Betrüger hat eine Frau aus Boock (Vorpommern-Greifswald) mit einer perfiden Masche um 40 000 Euro betrogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gab sich der Mann am Telefon als Anwalt aus. Er kümmere sich um die Enkelin der 82 Jahre alten Frau, die einen schlimmen Unfall gehabt habe und nun Geld für ein neues Auto brauche. Da die Seniorin wirklich eine Enkelin in dem Alter habe, vertraute sie dem Mann und gab einem Boten am Dienstagabend die geforderten 40 000 Euro.

Nach dem unbekannten, etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit einer schwarzen Umhängetasche und grauem Sakko werde nun gefahndet. Erst in der vergangenen Woche hatte es drei ähnliche Betrugsfälle im Nordosten gegeben, bei denen Senioren rund 80 000 Euro verloren.