Münster

Demos gegen AfD-Empfang: Einschränkungen in Münster

20.02.2019, 11:54 Uhr | dpa

Wegen mehrerer Demonstrationen gegen einen Neujahrsempfang der AfD im Rathaus müssen die Münsteraner am Freitag mit Einschränkungen in der Innenstadt rechnen. Laut Mitteilung der Polizei werden zu den Kundgebungen mehrere 1000 Teilnehmer erwartet. Der Bereich um das Historische Rathaus am Prinzipalmarkt wird demnach weiträumig abgesperrt. Auto- und Radfahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen durch einen Demonstrationszug vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt rechnen.

Die Hauptkundgebung des Bündnisses "Keinen Meter den Nazis" ist für den Platz vor der Lambertikirche in Rufweite zum Rathaus geplant. Um den AfD-Empfang und Demonstranten zu trennen, wird die Polizei Münster von zusätzlichen Kräften aus anderen Landesteilen unterstützt. 2017 hatten rund 8000 Demonstranten gegen einen Auftritt der ehemaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry beim Neujahrsempfang ihrer früheren Partei in Münster protestiert.