Klein Berßen

Mutter und Tochter bei Verkehrsunfall schwer verletzt

20.02.2019, 11:56 Uhr | dpa

Eine 45-Jährige und ihre zehn Jahre alte Tochter sind in ihrem Wagen bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto bei Klein Berßen (Kreis Emsland) schwer verletzt worden. Die Frau habe am Dienstag ein abbiegendes Auto übersehen und daraufhin wegen einer Vollbremsung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei kam sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Mutter und Tochter wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Unfallautos verletzte sich leicht.