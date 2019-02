Homburg

Mehrere Hinweise zu Fall von entführter Frau eingegangen

20.02.2019, 12:07 Uhr | dpa

Nach der Veröffentlichung von Phantombildern im Fall einer mutmaßlich entführten Frau auf einem Baumarkt-Parkplatz in Homburg sind bei der Polizei rund ein halbes Dutzend Hinweise eingegangen. Ein "heiße Spur" sei noch nicht dabei, sagte ein Sprecher der Polizei in Homburg am Mittwoch. Den Hinweisen werde jetzt nachgegangen. Die Identität der Täter und des Opfers seien weiter unbekannt.

Die Polizei war am Dienstag mit Bildern an die Öffentlichkeit gegangen, die mit Hilfe von Augenzeugen des Geschehens angefertigt worden waren und die verschleppte Frau und einen der Täter zeigen sollen. Die junge Frau war am 8. Februar zu Fuß unterwegs, als sie von zwei Männern abgepasst und von einem der Männer gewaltsam in ein schwarzes Auto gezerrt wurde. Der Hintergrund der mutmaßlichen Tat ist unklar.