Land fördert Tourismusprojekte in Stadt und Land

20.02.2019, 13:29 Uhr | dpa

Vom Dorfleben bis zur Unterwelt: Rheinland-Pfalz fördert 13 kommunale Tourismusprojekte im Land. Sie wurden von einem Bewertungsausschuss mit Vertretern aus Politik, Touristikern, Wirtschaft, Architektenkammer und Kulturschaffenden ausgewählt und erhalten jeweils bis zu 150 000 Euro, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Es gibt acht Prämierte in der Kategorie Land, zwei in der Kategorie Stadt und drei mit einem Sonderpreis "Digitalisierung". Insgesamt fließen den Angaben zufolge rund zwei Millionen Euro aus Fördermitteln von Land und EU.

Es gehe darum, touristisches Profil zu schärfen, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). "Wir wollen auf Individualität setzen, die spielt heute eine große Rolle." Bei der Auswahl sei darauf geachtet worden, dass Tourismus, Gastgewerbe und regionale Produzenten zusammenarbeiten. Der Wettbewerb sei ein erster Schritt bei der Umsetzung der Tourismusstrategie 2025.

Unterstützt wird etwa Worms, das das Thema Nibelungen unter anderem mit einer Lichtinstallation und einem Rosen-Labyrinth ganzjährig erlebbar machen will. In Trier wird das Projekt "Unterwelten" unterstützt, bei dem unterirdische Räume wie Weinkeller, Verbindungsgänge oder Bunker für Veranstaltungen und Führungen genutzt werden sollen. Ab 2020 soll es ein Unterwelten-Festival geben - im November, also abseits der touristischen Hochsaison.

Unter den Projekten im Land ist "Dehääm bei uns" aus der Verbandsgemeinde Rockenhausen im Donnersbergkreis. Im Ort Schönborn wird ein altes Schulhaus in ein Ferienhaus umgewandelt, wo Gäste Dorfleben erleben können. Die Besucher sollen an örtliche Erzeuger, Sport-, Musik- und Kulturangebote herangeführt werden - von der Chorprobe um die Ecke bis hin zur wöchentlichen Kartenspielrunde. Wissing nannte das Projekt "mutig". Es habe Potenzial, weil es Städter ansprechen könne, die mal Landluft schnuppern wollten.