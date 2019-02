Trebur

Busfahrer von Unbekannten mit Laserpointer geblendet

20.02.2019, 13:41 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Trebur (Kreis Groß-Gerau) einen Busfahrer während der Fahrt mit einem Laserpointer geblendet. Von den Fahrgästen sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei am frühen Dienstabend in der Nähe einer Schule von einem grellen Lichtstrahl ins Gesicht getroffen worden. Er habe dann die Polizei alarmiert. Die Beamten haben auf dem Schulparkplatz die Personalien von vier Jugendlichen aufgenommen und in der Nähe der Gruppe einen Laserpointer sichergestellt. Der Busfahrer setzte die Fahrt trotz leichter Beeinträchtigungen fort. Die Ermittlungen dauern an.