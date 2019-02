Schkeuditz

US-Militärflugzeug in Leipzig notgelandet

20.02.2019, 14:50 Uhr | dpa

Ein Militärflugzeug der US-Armee ist am Mittwoch am Flughafen Leipzig/Halle notgelandet. Zuvor habe es technische Probleme an dem Flugzeug gegeben, wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte. Die Flughafen-Feuerwehr sei zwar ausgerückt, habe aber nicht eingreifen müssen. Ein Techniker an Bord hatte nach wenigen Stunden das Problem gelöst und die Boeing 747 konnte am Nachmittag wieder starten, wie die Sprecherin sagte. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Ehe die Maschine landen konnte, musste sie Kerosin ablassen. Das ist nach Angaben des Flughafens ein üblicher Vorgang, weil das Flugzeug für eine Landung zu schwer gewesen wäre. Der Treibstoff werde über einem vorgeschriebenen, unbewohnten Gebiet abgelassen, betonte die Sprecherin.