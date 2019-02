Dresden

Semperoper kündigt elf Premieren für kommende Spielzeit an

20.02.2019, 14:50 Uhr | dpa

Die Semperoper Dresden will in der neuen Spielzeit elf Premieren auf die Bühne bringen. Neben Wagners "Meistersingern" gebe es unter anderem auch eine Neuinszenierung von Verdis "Don Carlo" in Starbesetzung sowie "Madama Butterfly" in Kooperation mit Partnern in Tokio und Kopenhagen, sagte Intendant Peter Theiler am Mittwoch in Dresden. Bei "Don Carlo" gibt die russische Sopranistin Anna Netrebko ihr Rollendebüt als Elisabeth. Die vorletzte Premiere der Saison ist eine Uraufführung: "Die andere Frau". Dafür bearbeitete Komponist Torsten Rasch einen Stoff aus dem Alten Testament.