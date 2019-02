Erfurt

Regierungskoalition will zusätzliche Erzieherstellen

20.02.2019, 14:55 Uhr | dpa

Die Thüringer Regierungskoalition aus Linke, SPD und Grünen will 530 zusätzliche Erzieherstellen ab August 2020 schaffen und ein zweites beitragsfreies Kita-Jahr einführen. Darauf haben sich Vertreter der Regierungskoalition verständigt, wie die Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow am Mittwoch in Erfurt bekannt gab. Das Geld für das Vorhaben soll teilweise aus den Bundesmitteln kommen, die ab 2020 über das Gute-Kita-Gesetz in die Länder fließen.

Mit den zusätzlichen Stellen will Rot-Rot-Grün den Betreuungsschlüssel in den Kitas verbessern. Wie Hennig-Wellsow sagte, sollen bei den Vier- bis Fünfjährigen dann 14 Kinder auf einen Erzieher kommen, derzeit seien es noch 16.