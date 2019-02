Wiesbaden

GEW und Landeselternbeirat: Klarheit um Islamunterricht

20.02.2019, 14:57 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft GEW und der Landeselternbeirat in Hessen fordern schnellstmögliche Klarheit über die Zukunft des islamischen Religionsunterrichts. Schüler, Eltern und Lehrer müssten endlich wissen, ob die Zusammenarbeit mit dem türkischen Moscheeverband Ditib verlässlich und ohne weitere Zweifel weiterläuft, sagten GEW-Chefin Birgit Koch und Korhan Ekinci von Landeselternbeirat am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Das sei nach der Ankündigung des Kultusministeriums nicht der Fall.

Zwar gelte der Grundsatz, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehe, erklärte Koch. Ekinci mahnte, es dürfe aber nicht länger auf Zeit gespielt werden. Außerdem müsse bei einem Ende der Zusammenarbeit mit Ditib sichergestellt werden, dass das neue Angebot an den Schulen den gleichen Stellenwert habe wie der evangelische und der katholische Religionsunterricht.

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will Ditib die Möglichkeit geben, trotz bestehender Zweifel mit dem Nachreichen von zusätzlichen Unterlagen und veränderten Strukturen die Unabhängigkeit vom türkischen Staat zu beweisen. Erst danach soll noch im laufenden Jahre eine endgültige Entscheidung über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gefällt werden.