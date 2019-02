In eigener Sache

Start für digitale Stadtinformationsanlagen in Ingolstadt

20.02.2019, 15:02 Uhr

Ströer treibt die Digitalisierung seiner Werbeflächen im öffentlichen Raum weiter voran und stattet nun auch Ingolstadt mit digitalen Stadtinformationsanlagen aus. Die Anlagen sind die ersten dieser Art in Bayern. (Quelle: Ströer)

Die Anlagen sind die ersten dieser Art in Bayern. Seit Anfang des Jahres stehen der Stadt sowie lokalen und regionalen Werbungtreibenden erstmals sechs neue, digitale Werbeflächen zur Verfügung: Die rund neun Quadratmeter großen Screens sind an vier zentralen Verkehrsknotenpunkten (Goethestr/Römerstr., Am Brückenkopf/Südl. Ringstr., Friedrichshofener Str. beim Audiring, Goethestr. /Friedrich-Ebert-Str.) platziert. Die erste Anlage wurde heute Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel vorgestellt.

Die neuen digitalen Stadtinformationsanlagen sind mit modernster LED-Technik ausgestattet. In einer dreiminütigen Programmschleife werden auf den Screens neben Werbung und redaktionellen Inhalten auch regionale Themen wie Stadtnews oder Wetter ausgestrahlt. Die digitalen Anlagen sind Teil eines urbanen Informationsnetzes im öffentlichen Raum und ergänzen den Smart City-Ansatz der Stadt Ingolstadt. Die Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien in die Infrastruktur einer Stadt kann dabei helfen, Lösungen für Mobilität, Verwaltung und öffentliche Sicherheit zu finden und viele städtische Probleme effizienter und schneller zu lösen.

„Digitalisierung ist für die Stadt Ingolstadt eines der Leitthemen der Zukunft. Wir verfolgen diese Strategie aber nicht um ihrer selbst willen, sondern wollen Digitalisierung dort, wo sie für die Bürger Vorteile und Verbesserungen bringt. Digitale Stadtinformationsanlagen an sinnvoll und sorgfältig ausgewählten Standorten passen gut zu unserem Smart-City-Konzept. Die Bildschirme können auch einen Informationsmehrwert, zum Beispiel mit regionalen Nachrichten, bieten“, so Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel bei der Vorstellung.

„Ich freue mich, dass wir in Zusammenarbeit mit der Stadt die Digitalisierung im öffentlichen Raum in Ingolstadt gestartet haben. Als langjähriger Partner der Städte tragen wir mit unseren digitalen Werbeträgern einen Teil zu einer urbanen Kommunikationsinfrastruktur bei und unterstützen die Erreichbarkeit der Bevölkerung“, sagt Stefan Helbig, Geschäftsführer Ströer Deutsche Städte Medien. „Mit der Ausspielung von Themen aus Ingolstadt decken wir den Informationsbedarf der Bürger und schaffen ein interessantes Umfeld für regionale Werbungtreibende.“

2015 startete Ströer mit der Digitalisierung der Außenwerbung auf der Straße. Aktuell vermarktet Ströer rund 260 digitale Stadtinformationsanlagen deutschlandweit. Ströers Beitrag zu smarten Städten besteht darin, neben Infrastruktur und Datenplattformen auch Portale zu installieren, auf denen der Austausch zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung intensiviert wird um Lebensräume zu schaffen, die es den Menschen einfacher machen, ihr zunehmend digitalisiertes Leben immer besser zu bewältigen.



Die digitalen Stadtinformationsanlagen bieten unter anderem neben Werbung und redaktionellen Inhalten relevante Service-Infos zu Wetter und Veranstaltungen, können aber auch Verkehrsleitinformationen und grundsätzliche Hinweise zeigen, zum Beispiel im Falle eines Unwetters oder einer Bombenentschärfung. Somit können die Anlagen neben Rundfunk, TV und Internet als offizieller Multiplikator für Warnmeldungen dienen.