Stuttgart

Strobl geht Seehofers Abschiebe-Gesetz nicht weit genug

20.02.2019, 15:13 Uhr | dpa

Für den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) gehen die Pläne des Bundesinnenministeriums für leichtere Abschiebungen nicht weit genug. Er hätte sich vor allem beim kurzzeitigen Festhalten von ausreisepflichtigen Asylbewerbern noch mehr Flexibilität gewünscht, um zumindest das Festhalten über Nacht zu ermöglichen, sagte Strobl am Mittwoch im Landtag. "Mir geht es darum, dass die Personen auch bereits am Vortag einer Abschiebung ohne allzu große Formalitäten abgeholt werden können, damit wir Abholen in der Nacht oder am frühen Morgen vermeiden können." Das würde den Abschiebevorgang für alle Beteiligten entzerren.

Am Mittwoch diskutierten die Abgeordneten über schärfere Instrumente gegen ausreisepflichtige Asylbewerber. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will mit dem sogenannten "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" Abschiebungen erleichtern. Strobl sagte, er ermutige den Bundesgesetzgeber, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und die Eckpunkte des Gesetzesentwurfs nicht zu verwässern.