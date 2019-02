Remshalden

Besitzer stirbt bei Gartenhüttenbrand: Leiche identifiziert

20.02.2019, 16:18 Uhr | dpa

Bei der in einer ausgebrannten Gartenhütte in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) gefundenen Leiche handelte es sich um den Besitzer der Hütte. Das hat die Obduktion ergeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 45-Jährige soll an den Folgen des Brandes gestorben sein. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf Brandstiftung oder einen technischen Defekt gebe es nicht. Die Polizei zieht einen fahrlässigen Umgang mit offenem Feuer als mögliche Ursache in Betracht. In der Hütte soll sich ein Ofen befunden haben.