Beverstedt

Zwei Tatverdächtige nach Attacke auf Schwangere festgenommen

20.02.2019, 16:27 Uhr | dpa

Wenige Tage nach einer Attacke auf eine schwangere Frau in Beverstedt (Kreis Cuxhaven) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch handelt es sich um den 24-jährigen Ex-Freund der Schwangeren und dessen gleichaltrige Partnerin. Die beiden sollen das 22-jährige Opfer in der Nacht zum Samstag in einen Hinterhalt gelockt und dann mit Tritten und Schlägen schwer verletzt haben. Das ungeborene Kind blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Über die genauen Tatumstände machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Stade stellte Haftantrag wegen versuchten Mordes.