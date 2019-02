Lüneburg

"Euthanasie"-Gedenkstätte wird um Bildungszentrum erweitert

Die an die Opfer der NS-Psychiatrie erinnernde "Euthanasie"-Gedenkstätte in Lüneburg wird um ein Bildungszentrum erweitert. Der erste Spatenstich für das Seminarhaus sei am 22. März geplant, teilte die Gedenkstätte am Mittwoch mit. In dem Bildungszentrum können Besucher künftig nach Themen und Einzelschicksalen recherchieren. Für das Vorhaben hatte die von einem Verein getragene Stiftung in den vergangenen Monaten rund 730 000 Euro zusammengetragen. Die letzte Förderlücke schloss die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit einer Unterstützung von 100 000 Euro.

Rund 350 geistig oder körperlich behinderte Kinder aus ganz Norddeutschland wurden zwischen 1941 und 1945 in Lüneburg ermordet. Die damalige Landes-Heil- und Pflegeanstalt war die einzige niedersächsische Psychiatrie mit Kinderfachabteilung, in der das NS-Regime Kinder gezielt töten ließ.

Das Bildungszentrum entsteht im ehemaligen Gärtnerhaus auf dem Gelände, auf dem sich gegenwärtig die Psychiatrische Klinik Lüneburg befindet. Neben dem neuen Bau will die Gedenkstätte auch ein Dokumentationszentrum einrichten, die Vorbereitungen dazu laufen demnächst an.