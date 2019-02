Mainz

Sechs Jahre Haft wegen bewaffneten Drogenhandels

20.02.2019, 16:36 Uhr | dpa

Ein Mann aus dem rheinhessischen Saulheim ist wegen bewaffneten Drogenhandels vom Landgericht Mainz zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die Kammer ordnete am Mittwoch zudem an, den Rauschgiftabhängigen in einer Entzugsklinik unterzubringen. Der 52-Jährige aus dem Kreis Alzey hatte zugegeben, insbesondere mit Haschisch und Marihuana gehandelt zu haben. Pro Gramm habe er maximal zwei Euro Gewinn gemacht.

Die Polizei hatte bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im August 2018 neben rund drei Kilo Cannabis auch knapp 900 Gramm Amphetamine sowie 54 Gramm Kokain sichergestellt. Zudem fanden die Beamten bei dem Frührentner in unmittelbarer Nähe zu dem Rauschgift zwei Schusswaffen und zwei Messer. Deshalb ging das Gericht von bewaffnetem Drogenhandel aus.

Der Angeklagte sagte vor Gericht, seit seinem 16. Lebensjahr Drogenkonsument zu sein. Nach der Verbüßung einer längeren Haftstrafe wegen eines Raubüberfalls auf einen Supermarkt und einem Entzug habe er viele Jahre drogenfrei gelebt. Als eine Beziehung scheiterte und er wegen Schmerzen Morphium verordnet bekommen habe, sei er wieder rückfällig geworden. Zuletzt habe er wegen seiner Schmerzen Heroin, Methadon und Kokain konsumiert.