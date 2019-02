Berlin

Brandenburg schreibt Fontane-Literaturpreis aus

20.02.2019, 16:39 Uhr | dpa

Zum 200. Geburtstag des Schriftstellers und Journalisten Theodor Fontane (1819-1898) schreiben das Land Brandenburg und seine Geburtsstadt Neuruppin einen Literaturpreis aus. Er sei mit 40 000 Euro dotiert, sagte Kunstministerin Martina Münch (SPD) am Mittwoch in Berlin. Damit solle nicht nur der märkische Autor ("Effi Briest", "Irrungen und Wirrungen") geehrt werden, sondern auch besondere literarische Leistungen von märkischen und zeitgenössischen Autoren. Der Preis wird zur Eröffnung der Fontane-Festspiele am 31. März verliehen. Das Fontane-Jubiläumsjahr startet offiziell am 30. März in Neuruppin.