Dresden

Sachsen können Entwurf des Landesverkehrsplanes einsehen

20.02.2019, 17:22 Uhr | dpa

Bürger in Sachsen können ab sofort die Ideen der Landesregierung für die künftige Mobilität einsehen. Bis zum 21. März können sie sich online oder vor Ort in der Zentrale des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASUV) über den Entwurf des Landesverkehrsplanes 2030 informieren, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch mit.

Bis zum 23. April haben die Sachsen sowie Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Der Landesverkehrsplan sieht unter anderem vor, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, ihn barrierefrei zugänglich zu machen und Radschnellwege einzurichten. Für das Straßennetz gelte das Prinzip Erhaltung vor Ausbau und Ausbau vor Neubau, hieß es.

"Unser Ziel ist ein effizientes, einfach zugängliches und multimodales Gesamtverkehrssystem unter Nutzung modernster Technik und mit vernetzten Verkehrsmitteln und Verkehrsträgern", sagte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD).