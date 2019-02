Berlin

Countdown für den ESC-Vorentscheid: Die Kandidaten proben

20.02.2019, 17:33 Uhr | dpa

Deutschlands ESC-Bewerber singen sich warm: In Berlin haben die Proben zum Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) begonnen. Aus sieben Songs können TV-Zuschauer und Juroren am Freitagabend "Unser Lied für Israel" wählen. Die Musiker Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds, Makeda sowie das Duo S!sters treten an, um sich das Ticket für das Finale in Tel Aviv zu sichern. Das Erste überträgt die Show live. Im TV-Studio in Adlershof standen für die Bewerber am Mittwoch erste Kameraproben an. Das Finale des 64. ESC geht am 18. Mai über die Bühne.