Bresegard bei Picher

Millionenschaden bei Hallenbrand in Bresegard bei Picher

20.02.2019, 19:34 Uhr | dpa

Ein Feuer in einer Halle eines Geflügelzuchtbetriebs in Bresegard bei Picher (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Verletzt worden sei bei dem Brand am Mittwoch niemand, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache in der leerstehenden Halle gegen Mittag ausgebrochen. Die Feuerwehr ließ das Gebäude den Angaben zufolge kontrolliert abbrennen und verhinderte, dass die Flammen eine weitere leerstehende Halle zerstörten. Wegen des starken Rauchs wurde eine Landesstraße am Brandort gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittele wegen fahrlässiger Brandstiftung und habe einen Brandsachverständigen hinzugezogen. Nach ersten Schätzungen sei Sachschaden in Millionenhöhe entstanden.