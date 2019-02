Köln

Zehn Autos auf A3 bei Köln zusammengestoßen: Verletzte

20.02.2019, 19:36 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß von zehn Autos auf der A3 bei Köln sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochnachmittag zwischen den Anschlussstellen Köln-Dellbrück und Köln-Mülheim aus noch ungeklärter Ursache, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn wurde vorübergehend in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Feuerwehrleute befreiten einen Mann aus seinem stark beschädigten Fahrzeug. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.