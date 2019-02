Bremen

Kluge wird im Sommer neuer Trainer der Werder-Frauen

20.02.2019, 21:20 Uhr | dpa

Alexander Kluge wird neuer Trainer der Fußball-Frauen des SV Werder Bremen. Der 32-Jährige übernimmt von der kommenden Saison an das Bundesliga-Team von Carmen Roth, teilte der Verein am Mittwoch mit. Kluge trainiert derzeit die U17-Juniorinnen, mit denen er 2015 deutscher Vize-Meister geworden war. Er ist seit 2009 beim SV Werder und besitzt die A-Lizenz.

Seine Vorgängerin Roth hatte Anfang Februar angekündigt, um nach zwei Jahren wieder in ihren Beruf bei einer Versicherung in München zurückzukehren. Nach 14 Spieltagen sind die Bremerinnen als Tabellenzehnte in Abstiegsgefahr.